TikTok: da Lento a Pookie – tutte le canzoni più usate in Italia

Su TikTok è possibile fare dei brevi video ballati su brani musicali oppure simpatiche parodie in lip-sync su cose trash della televisione. Insomma, chi non ha mai visto il video sulla gaffe della Cipriani a Caduta Libera?

E se le parodie vivono su tormentoni trash virali del Grande Fratello Vip, di Cristiano Malgioglio o di Barbara d’Urso, le canzoni usate dai tiktoker sono di artisti non molto popolari al grande pubblico.

Fra le più usate ci sono Lento di Boro Boro, Blun7 A Swishland di Tha Supreme e Tonica di Beba, ma è possibile trovare anche brani della rapper Chadia Rodriguez e di Rosalba. Da segnalare anche Pookie di Aya Nakamura con Capo Plaza.

TikTok, da Capo Plaza a Boro Boro | Testo

Pookie – Capo Plaza

Li ho zittiti tutti, guarda come stanno muti

Zero snitch infami non li voglio nel mio viaggio

Metto la cintura, parte, è pronto l’equipaggio

Lei saluta, salut, sventolo una bandana

Pure se mamma è santa sono un figlio di putta*a

Lento – Boro Boro

Baby, sto fumando

Giro por la calle e sono attento

Lei sopra di me lo muove lento

Steso dentro al letto, giuro che la spengo

Poi la riaccendo E sto fumando

Giro por la calle e sono attento

Lei sopra di me lo muove lento

Steso dentro al letto, giuro che la spengo

Blun7 A Swishland – Tha Supreme

Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles

Blessin’ tic tac, le prendo dal mattino

Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo

La tua tipa mi fa: “Vorrei cambiare tipo”

Swisho un blunt a Swishland, ciao, ciao, fratellino

Ex fanno tip-tap sulle frasi del tipo:

“Bla-bla bla-bla-bla-bla”, nemmeno ascolto, sto zitto

Non mi definisco finto, mi faccio un favore

Tonica – Beba

Mi sta stretto tutto come quando infilo i jeans

Svelami il tuo trucco, sì, ma solo se sei lean

Sei un po’ fuori moda, sì, come la Fanta e lean

Non bevo le tue cazzate, you know what I mean, ha

Che sbatti scegliere i vestiti

Questo mi sta male, con questo ho il culo di Nicky

Fiera della mia pesca, frutto della palestra