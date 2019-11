Il popolo del social ha dirottato gran parte del proprio interesse su TikTok, impaurendo non poco i dirigenti della concorrenza come Instagram e Facebook. L’app cinese nata nel 2016 sta letteralmente spopolando soprattutto tra i giovanissimi, attratti dal mix geniale di ballo, musica, sketch, gif, effetti sonori, filtri, adesivi e dalla possibilità di creare clip divertenti in cui scatenare la fantasia e la creatività. Spopolano soprattutto i doppiaggi di film famosi e parodie, ma le challenge (le sfide social) sono diventate un vero e proprio tormentone. Purtroppo, non mancano esempi tutt’altro che positivi, anzi, pericolosi. Ed è questo il caso della bright eye challenge, che si era diffusa alcuni giorni fa tra gli utenti e che consisteva nel mettersi della candeggina sugli occhi per schiarirli. I Tiktoker italiani famosi più di tutti gli altri sono ragazzi molto giovani, che si sono conquistati l’affetto degli utenti con la loro ironia e simpatia.

Scopriamo chi sono i Tiktoker italiani famosi e con più follower:

Tiktoker italiani famosi: i più seguiti

Virginia Montemaggi coi suoi oltre 4 milioni di followers su TikTok ne è considerata la regina incontrastata; è giovanissima, appena 17 anni. E addirittura più piccola è Marta Losito, sedicenne che spopola sul social con i video in cui balla. Si è conquistata una fetta consistente di follower: 2,3 milioni di fan, che le regalano il secondo posto nella classifica dei Tiktokers italiani famosi. Segue, al terzo posto, Maryna, 28enne torinese specializzata in video parodie e imitazioni.

Un podio al femminile, insomma, anche se non mancano Tiktokers italiani famosi di sesso maschile. Tra questi spicca l’ex fidanzato di Marta Losito, Valerio Mazzeo, che conta quasi 600mila fan. A seguire ci sono Edoardo Esposito (in arte Sespo), con 547mila fan che seguono le sue challenge e parodie. Oltre 438mila fan per Emma Dal Toro, ballerina professionista la cui specialità sono, ovviamente, i video musicali in cui danza. Di tutto rispetto sono anche i 277mila followers di Luca Porta (in arte TelJ), che si cimenta in balli, sketch, parodie e imitazioni.

Tiktoker italiani famosi: la classifica