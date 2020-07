Timbaland prende in giro Britney Spears? Il fidanzato di lei parte all’attacco

Britney Spears su Instagram non ha filtri e si mostra per quello che è. Poche foto in posa o sui red carpet, molti selfie spontanei e anche tanti video in cui balla sulle note di canzoni pop. In una delle ultime clip la cantante di Womanizer si è divertita a creare una coreografia su Say It Right di Nelly Furtado. Il produttore della hit in questione, Timbaland, ha condiviso il video della Spears e i fan sono quasi certi che abbia lanciato una shade alla loro beniamina.

In questo caso non mi è sembrato di leggere una frecciatina nei confronti di Britney, ma Sam Asghari a quanto pare non la pensa come me, visto che poco fa è partito all’attacco. Il ragazzo di Britney su Instagram si è scagliato contro Timbaland dandogli del poraccio che si compra i follower come un corteggiatore random di Uomini e Donne.

“Da quando essere se stessi (ed avere molto talento) è un problema? Non preoccuparti di avere una risposta da lei, lei ha dei fan reali e delle persone che sono state ispirate dal suo lavoro, a differenza di te, che hai comprato dei follower. Voglio dire, hai 3 milioni di follower e poi i tuoi post ottengono 11.000 like? Non ha senso”.

Sam Asghari is coming to the defense of his girlfriend Britney Spears after Timbaland tried making fun of her on Instagram. #WeLoveYouBritney pic.twitter.com/EatElgF4Ow — Britney Fan (@BritneyHiatus) July 3, 2020

O namorado da Britney comendo o c* do Timbaland

Desde quando alguém sendo eles mesmos (extremamente talentoso) é um problema? Não se preocupe com a resposta dela, ela realmente tem fãs e pessoas reais inspiradas em seu trabalho, diferente de você que precisou comprar seguidores. pic.twitter.com/7FGie8bssB — eei vitor (@dream_boyyyy) July 2, 2020

Continuo a non essere così sicuro della presunta shade di Timbaland, (nel 2007 il produttore si è anche offerto di aiutare la Spears con il suo comeback) però mi fa piacere che Britney abbia al suo fianco un ragazzo che si preoccupa per lei.