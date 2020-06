Timothee Chalamet ha una nuova fidanzata: gli scatti in vacanza con una nota cantante

Lo scorso aprile Timothee Chalamet è tornato single, la storia con la modella Lily-Rose Depp è giunta al capolinea dopo un anno d’amore. Il protagonista di Chiamami Col Tuo Nome però si è già consolato, perché ieri è stato paparazzato in dolce compagnia. I fotografi di TMZ hanno beccato l’attore insieme a Eiza González Reyna una cantante messicana conosciuta anche per il ruolo in “Lola”.

Timothée Chalamet, 24, proves he’s more than moved on from Lily-Rose Depp as he puckers up to Eiza Gonzalez, 30, during a romantic trip to Cabo… just two-months after his break-up, Chalamet definitely seemed familiar with her, stroking her hair before pulling her in for a kiss pic.twitter.com/eDAMuchgpr

— Lilian Chan (@bestgug) June 23, 2020