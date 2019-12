Timothée Chalamet sul red carpet con un accessorio che fa discutere (ma non è come sembra)

Timothée Chalamet oltre ad essere un bravissimo attore è anche un affermato it-boy ed il suo ultimo accessorio sfoggiato sul red carpet ne è una conferma… O quasi.

Il fidanzato di Lily-Rose Depp, infatti, in occasione della prima parigina del film di Greta Gerwig, Piccole Donne, di cui è protagonista, si è presentato sul red carpet con una mini Tour Eiffel d’oro fra le dita.

oh my god pic.twitter.com/0M5TpnbIen — Luke Leifeste (@lukeleifeste) December 12, 2019

Un mini accessorio che strizza l’occhio alla mini-borsa sfoggiata dalla cantante Lizzo sul red carpet degli American Music Awards? Il web si è scatenato e le supposizioni pure.

Lizzo brought all of @PeteButtigieg’s black support to the American Music Awards. #AMA pic.twitter.com/s5YcbxykO6 — Geoff Campbell (MiamiGator) (@GeoffMiami) November 25, 2019

Che sia stato un gadget per impreziosire il suo completo rosa lampone firmato Stella McCartney? Assolutamente no: come confermato dall’attore su Instagram, quella mini Tour Eiffel era semplicemente un dono che una fan le aveva regalato poco prima di salire sul red carpet. Notizia confermata anche dalla stesso fan su Twitter: “Oh mio Dio, ma quella è la Tour Eiffel che gli ho regalato!“.

Insomma, tanto rumore per niente.

Ma ho una cotta per Timothée, quindi non potevo non parlarvene.