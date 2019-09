Timothée Chalamet a Venezia prova a parlare italiano

Timothée Chalamet è a Venezia dove è stato presentato il film fuori concorso, The King, produzione originale Netflix che dal 1° novembre sarà sulla piattaforma (e in alcuni cinema selezionati). L’attore di Chiamami Col Tuo Nome durante un’intervista sul red carpet della Mostra del Cinema ha provato anche a parlare italiano.

“Io tutto bene e tu? […] Molto bellissimo, io sono molto contento di fare il Festival di Venezia. scusatemi per il mio terribile italiano”.

Sicuramente l’italiano di Timothée Chalamet non è impeccabile, ma può sempre farsi dare qualche ripetizione da Shakira, Lady Gaga o Ariana Grande, che lo parlano un po’ meglio.

