Tina Cipollari fa una confessione sulle corna

Ieri sera Tina Cipollari era ospite al Maurizio Costanzo Show insieme a Giulia De Lellis, Benedetta Rossi, Stefano Macchi e Albano Carrisi (‘Ho detto toro, non ho detto corna’). Parlando del libro della nostra scrittrice e vulcanologa, King Maury ha chiesto se ci fossero altri cornuti in sala e l’opinionista di Uomini e Donne ha alzato la mano. Tina ha confessato di essere stata tradita, ma anche di aver messo le corna ad un suo ex.

La vamp ha poi spiegato come ci si accorge di essere cornuti.

“Io diciamo che sono stata cornuta. Però le ho anche messe le corna. Sono felice di averle messe onestamente. Certo, perché alla fine le corna vanno, vengono, non c’è una regola. Ha ragione Giulia, stanno bene su tutto. Si dice ‘il nero sta bene su tutto’. – ha continuato Tina Cipollari – Quindi anche per le corna vale la stessa cosa. Uno se ne accorge da tante cose. Ad esempio dai cambiamenti del partner, dai ritardi o dal cellulare girato. Certo, il cellulare uno lo mostra, ma se lo nascondi significa che c’è qualcosa che non va. Poi magari se uno passa troppo tempo sulle chat e su Whatsapp. Poi sono anche sensazioni.”

B!tches avete capito il tema della puntata di ieri…



Tina Cipollari e le corna: il video

Come ci si accorge di avere le corna? Tina Cipollari ci dà alcuni accorgimenti 😄 #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/DHDoLS0hHu — Maurizio Costanzo (@Costanzo) November 14, 2019