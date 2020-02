Tina Cipollari svela come sta andando la sua dieta: ecco a quanti kg è arrivata

Lo scorso settembre Tina Cipollari ha deciso di mettersi a dieta e Maria de Filippi le ha messo a disposizione una nutrizionista. Durante una puntata di Uomini e Donne l’opinionista si è pesata e la bilancia ha segnato 84 kg. La vamp in quell’occasione ha espresso la volontà di perdere almeno 20 kg.

A diversi mesi di distanza come va la dieta? Tina Cipollari ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo ed ha dichiarato che sta molto meglio, anche se le mancano 10 kg per raggiungere il suo obiettivo (quindi adesso pesa circa 74 kg).

“La dieta sta andando molto bene. Sono soddisfatta di questo percorso. Mi mancano ancora circa dieci chili, prima di raggiungere finalmente il mio peso ideale e stare bene. Maria mi ha già fatto i complimenti in tv a Uomini e Donne. In fondo ho raggiunto questo risultato in pochi mesi. Il mio umore non è cambiato. Ora finalmente respiro meglio, cammino meglio, dormo meglio e mi sento meglio su un piano fisico. Sono più leggera, più sgonfia”.