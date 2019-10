Tina Cipollari dimagrita svela i segreti della sua dieta

Tina Cipollari ha una missione a Uomini e Donne: perdere circa 20 kg in circa 6 mesi.

Dopo aver scoperto in diretta televisiva di pesare 84 kg, Tina Cipollari ha deciso di mettersi a dieta e come rivelato a Uomini e Donne Magazine ha già perso un po’ di kg. Il suo segreto è quello di aver tolto completamente i carboidrati (ad eccezione del farro) ed aver suddiviso il cibo in cinque pasti giornalieri per mantenere alto il metabolismo.

“Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La mia dieta non prevede pasta, ma posso mangiare del farro. Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi. Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia”.

Riuscirà Tina Cipollari a perdere 20 kg in 6 mesi?

Oppure si arrenderà e tornerà a ballare il ballo della panza insieme alle sciure del pubblico di Uomini e Donne?