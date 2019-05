Tina Cipollari nel 2009 ha ricevuto una lettera minatoria: “Attacca Eliana Michelazzo e ti succederanno cose brutte”

Eliana Michelazzo in questi giorni è sulla bocca di tutti perché – tentando di uscirne bene dall’affaire Pamela Prati / Mark Caltagirone – ha detto un’altra bugia: quella di essere anche lei una vittima e di non aver mai conosciuto il suo compagno. Eliana, infatti, come vi ho dimostrato in questo precedente articolo, non solo conosce molto bene il suo compagno Simone Coppi, ma se lo è pure sposato e fino a poche settimane fa si taggavano pure a vicenda su Instagram.

Perché ora ha rinnegato tutto questo?

Ma se Simone Coppi è il presente (anche se rinnegato), Uomini e Donne è stato il passato.

Eliana, come già sappiamo, è stata nel 2009 una corteggiatrice di Federico Mastrostefano e si è resa protagonista di un’epica lite con Tina Cipollari. Risale infatti al 15 aprile del 2009 l’accusa da parte della Cipollari di aver ricevuto “da persone vicine alla Michelazzo” una lettera minatoria.

Ecco cosa si legge sul sito MondoReality.com, che 10 anni fa raccontò l’accaduto:

“Esterna di Federico ed Eliana: il tronista pensa che la corteggiatrice gli voglia bene, ma non sia innamorata di lui. I due si baciano sulle labbra. Tina dichiara di non aver visto la loro esterna e continua a non credere a Federico (di cui ha perso la fiducia) e ad Eliana. Federico pensa che Tina ce l’ha con Eliana e motiva questo accanimento in base al fatto che una volta lei ha ricevuto una lettera anonima in cui c’erano delle minacce. Nella lettera s’invitava Tina a non attaccare più Eliana, perché altrimenti le sarebbero successe delle cose brutte. Tina ribadisce che probabilmente si tratta di una persona molto vicina a lei. Inoltre, l’opinionista ha la certezza (da parte di persone vicine a lei), che molte cose che le accadono al di fuori del programma (che non le erano mai accadute in anni di televisione) siano opera di Eliana. La corteggiatrice ribadisce la sua estraneità alla cosa”.

Ovviamente non sappiamo chi ha mandato la lettera minatoria alla Cipollari.