Tina Cipollari commenta l’eliminazione del suo ex Kikò Nalli dal Grande Fratello

La tv della palestra dove si allena Tina Cipollari il lunedì sera deve essere sintonizzata su Canale 5, perché ieri l’opinionista di Uomini e Donne, subito dopo l’eliminazione di Kikò Nalli al Grande Fratello, ha scritto: “Stasera per me è finita la pacchia”.

Ovviamente si tratta di un messaggio ironico, visto che i due anche se non sono più marito e moglie, sono in ottimi rapporti e Kikò ha speso delle bellissime parole per Tina.

Qualcuno sa dirmi se Tina Cipollari è ancora in palestra a quest’ora? #GF16 — VIPeriSSima (@Viperissima_) 3 giugno 2019

+++TINA CIPOLLARI È APPENA USCITA DA PALESTRA +++#GF16 — BagnoTrash (@TrashAmmme) 3 giugno 2019

Tina Cipollari e le dichiarzioni fatte durante l’ultima puntata di Uomini e Donne.