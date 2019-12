Tina Cipollari si riavvicina all’ex marito dopo la crisi con il fidanzato? Parla Kiko

Da più di un anno Tina Cipollari fa coppia con un noto ristoratore di Firenze, Vincenzo Ferrara. Per questo motivo la regina delle opinioniste è stata avvistata spesso nel capoluogo toscano.

Qualche giorno fa però il settimanale Vero ha parlato di un momento di crisi tra Tina e Vincenzo.

La rivista di Laura Bozzi ha anche riportato il rumor di un riavvicinamento tra la Cipollari e l’ex marito, Kiko Nalli.

“A sorpresa negli ultimi giorni sembra farsi sempre più concreta l’ipotesi di un clamoroso riavvicinamento tra Kikò e Tina. Sembra infatti che la Cipollari, durante i giorni di grande paura di Kikò, sia stata davvero molto vicina all’ex marito, regalandogli tutto quel sostegno di cui aveva bisogno”.

Ma anche se in molti pensavano ad un ritorno di fiamma tra Tina e Kiko, sembra che l’ex gieffino stia ancora insieme ad Ambra Lombardo. Ieri l’opinionista della d’Urso ha scritto: “Volevo rassicurare tutte le persone che credono in me e Ambra. Stiamo insieme, siamo sereni e stiamo aspettando le Feste per passare qualche giorno insieme”.