Tina Cipollari furiosa si scaglia contro Er Faina a Uomini e Donne: intervengono Maria e Gianni a separarli

Il momento che tutti aspettavamo è arrivato: Tina Cipollari ha fatto nero Er Faina. L’urlatore romano (che in passato ha vomitato frasi omofobe e diversi insulti contro personaggi pubblici) ieri pomeriggio era presente alle registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne (non bastava sopportarlo a Temptation).

L’opinionista pare si sia scagliata contro il concorrente di Temptation Island Vip, tanto da fare intervenire Maria De Filippi e Gianni Sperti, che li hanno separati. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Tina Cipollari avrebbe anche svelato il motivo del suo astio verso Damiano. Er Faina in passato ha fatto un video in cui ha offeso pesantemente la Cipollari, il figlio di Tina ha contattato privatamente il romano chiedendogli di non insultare la madre. Sembra però che Er Faina abbia risposto male al ragazzino e questo avrebbe mandato su tutte le furie la vamp.

Non vedo l’ora di gustarmi l’Er Faina is over party.



Tina Cipollari vs Er Faina – le anticipazioni di Uomini e Donne.

“Come potevamo tutti immaginare Tina Cipollari, che era già abbastanza avvelenata contro Damiano nei giorni scorsi in cui ha fatto delle storie nelle quali lo faceva ben intendere, ha fatto nero l’ex netturbino durante la registrazione chiamandolo con tutti gli epiteti che conosce. Finalmente ha svelato cosa la indispone tanto nei suoi confronti: una volta ha fatto un video (4 anni fa) contro di lei e il suo sovrappeso. Sembrerebbe che uno dei figli dell’opinionista all’epoca lo avesse contattato per chiedergli di non offendere la mamma ma lui rispose male al bambino. Ovviamente in studio Damiano ha negato di aver compiuto un gesto simile, ma Tina era inarrestabile nei suoi confronti, ed oltre ad offenderlo pesantemente le si è anche avvicinata a brutto muso tanto che sia Maria che Gianni sono dovuti intervenire per separarla dal romano (sembrava di stare ad una puntata del Trono Over con Tina da una parte e Gemma dall’altra). Alla fine lui si è scusato con lei, ma Tina è una che come sapete non perdona mai veramente. Credeteci se così arrabbiata non l’abbiamo mai vista!”

Sto aspettando con ansia il confronto di Er Faina e Sharon in studio a #uominiedonne con #tinacipollari presente.#temptationislandvip pic.twitter.com/1mbRYrMiGu — Unknown👁️‍🗨️ (@Alessan51908287) September 16, 2019