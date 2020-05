Tina Cipollari e Gemma Galgani, le loro liti sono finte? La verità

Le litigate trash tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono una delle certezze di Uomini e Donne, ma molti sudditi di Queen Mary si chiedono se siano vere o studiate a tavolino. A chiarire la situazione c’ha pensato l’ex fidanzata del Gabbiano George in un’intervista rilasciata a Dipiù Tv. Gemmona ha confessato che è tutto verissimo e che lei sta davvero male per le cattiverie che le dice l’opinionista dello show.

“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male.

Lei in passato ha più volte portato in trasmissione la mummia dicendo che sono io. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina Cipollari faccia così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.