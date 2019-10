Tina Cipollari e Giorgio Manetti attaccano Gemma Galgani: “Ecco perché continua a stare a U&D”

Gemma Galgani a Uomini e Donne continua a collezionare ‘mai una gioia’ e Tina Cipollari non perde occasione per farglielo notare. Recentemente la dama ha frequentato Jean Pierre, che però vuole conoscere altre donne: “Ho intenzione di frequentare anche altre signore, quella con Gemma è solo un’amicizia, per il momento”.

Intervistata da Nuovo Tv Tina Cipollari ha attaccato Gemma, dandole anche della “vecchietta”.

“È falsa. Ormai ha visto che tutto questo funziona. È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne. Prima era una povera vecchietta che girava sconsolata. Ora invece si mette a imitare Marilyn Monroe”.

Sempre sul settimanale di Riccardo Signoretti, anche Giorgio Manetti ha criticato la Galgani. Secondo il gabbiano la sua ex è disposta a tutto pur di restare a Uomini e Donne, anche a farsi maltrattare e beccarsi i due di picche.

“Una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare – che è una cosa veramente poco dignitosa – potrebbe anche fidanzarsi con due uomini ma non molla la trasmissione”.

Che Gemma si trovi bene alla corte di Maria e voglia restare ci sta, ma questa critica di Giorgio non la capisco. Come sa quello che succede in studio? Non aveva detto di non seguire più il programma?

“Rispetto molto Maria De Filippi, ma Uomini e Donne non fa più per me. Ora non lo seguo nemmeno. – ha dichiarato Giorgio a febbraio – Dopo l’ultima stagione, dove sono stato attaccato duramente, non ce la farei a stare ancora in studio. Ci son state logiche che non ho capito. Forse avevo rotto le scatole a qualcuno. Ne avrei voluto parlare anche con Maria. Forse lei con la sua intelligenza avrebbe saputo spiegarmi”.

Tina Cipollari vs Gemma: le litigate a Uomini e Donne e Selfie.