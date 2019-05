Tina Cipollari e Maria De Filippi: gaffe durante la diretta di Uomini e Donne (VIDEO)

Oggi per la prima volta (per evitare gli spoiler) Uomini e Donne è andato in onda in diretta con la scelta della tronista Angela Nasti (premi qua se vuoi scoprire chi ha scelto e vedere il video) ed è forse proprio per questo motivo che a fine puntata c’è stata un po’ di confusione.

Quando Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari di salutare e dare l’appuntamento a domani, l’opinionista nel farlo ha ricordato ai telespettatori che dopo di loro iniziava la soap opera spagnola Il Segreto, dimenticandosi completamente del daytime del Grande Fratello che da circa due mesi viene trasmesso proprio fra Uomini e Donne ed Il Segreto.

“Non dico il proverbio perché non si può dire […] preferisco salutare così. Buon proseguimento a tutti con Il Segreto. C’è Il Segreto dopo di noi no? Non vorrei sbagliare. Buon proseguimento con Il Segreto, ci vediamo domani alla stessa ora sulla stessa rete, cioè Canale Cinque, con la scelta di Andrea”.

Anche Maria De Filippi, interpellata da Tina Cipollari, ha confermato che dopo Uomini e Donne sarebbe iniziato Il Segreto, dimenticandosi anche lei di dare l’appuntamento al daytime del Grande Fratello.

Ma se Maria è giustificata, Tina un po’ meno dato che nell’attuale edizione del Grande Fratello partecipa proprio Kikò Nalli, il suo ex marito (con il quale però è rimasta in ottimi rapporti).