Tina Cipollari sbotta dopo Uomini e Donne: “Li denuncio”

Qualche giorno fa Betty Soldati ha smascherato un sito che parlava di una miracolosa perdita di peso di Maria De Filippi e adesso è successa una cosa simile ad un’altra protagonista di Uomini e Donne. L’immagine di Tina Cipollari è stata associata a dei prodotti dimagranti e la vamp ha dichiarato che procederà per vie legali.

“Questa è una notizia falsa. Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta, ma saranno denunciati”.

Tina in pieno mood…



Qualcosa di vero però c’è in questa storia, l’opinionista di Uomini e Donne nell’ultimo anno si è messa a dieta ed ha perso diversi kg, ma non grazie ai prodotti sponsorizzati sul sito incriminato. Tina si è affidata alle mani esperte di un nutrizionista e in trasmissione ha mostrato i suoi progressi, salendo più volte sulla bilancia.

