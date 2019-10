Tina Cipollari vittima di uno stupendo scherzo de Le Iene (che è finito male) – VIDEO

Dopo Angelo Pintus, Le Iene hanno deciso di fare uno scherzo anche a Tina Cipollari.

Qualche mese fa l’opinionista di Uomini e Donne ha regalato al figlio Mattias una minicar ed Alessandro Di Sarno insieme al team de Le Iene ha fatto credere alla vamp che Mattias avesse fatto modificare la macchinetta (falsificando la sua firma in autocarrozzeria, visto che è minorenne), contraendo così un debito di quasi 3.000€.

Tina Cipollari per questo motivo è andata su tutte le furie: prima ha minacciato di denunciare il carrozziere e poi se l’è presa con il figlio, ma la batosta è arrivata dopo, quando le hanno inviato un filmato in cui le hanno fatto credere che il ragazzino fosse invischiato in una banda che organizza corse clandestine di minicar e che avesse contratto anche in questo caso un grosso debito.

A quel punto l’opinionista ha dato di matto.

“Io sto morendo dietro a te. E mo la scuola e poi le porcherie che fai. Io sono stanca, io voglio morire. Farai morire tua madre. Adesso io sto andando all’ospedale lo capisci? Vattene via Mattias. Lasciami morire in pace. Vai via! Vattene via prima che ti uccido. – continua Tina Cipollari – Fai schifo, fai schifo. La macchinetta col ca**o che la rivedi.

Io non ce la faccio più, non ce la faccio più.

Io adesso chiamo i carabinieri e ti metto in riformatorio. Sono distrutta, sto troppo male. Tu vai a fare le gare?! Tu lo sai che vai in riformatorio? Non venire più davanti alla mia faccia. Tu non prendi più niente da me. Io adesso chiamo il 112. Lo chiamo davvero!”

Ma dopo lo sclero è arrivato il vero colpo di scena: Tina Cipollari è uscita di casa per denunciare il figlio! Una volta arrivata in questura, la donna è stata fermata da Di Sarno che le ha rivelato la verità.

Questo è uno dei migliori scherzi de Le Iene (prendano esempio quelli di Scherzi a Parte, che negli ultimi anni non ci hanno regalato grosse gioie).

Le Iene: lo scherzo a Tina Cipollari – il video

Le Iene hanno fatto uno scherzo a Tina, hanno finto che suo figlio facesse corse clandestine, a ‘na certa questa gli è scappata ED È ANDATA IN QUESTURA A DENUNCIARE IL FIGLIO URLANDO QUESTO C’HA L’HA FACCIA DA ANGELO MA L’ANIMO DA DELINQUENTE era proprio entrata in questura crepo — Eli (@eliscrivecose) October 17, 2019