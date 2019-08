Ex componente dei Tiromancino arrestato per rapina a mano armata – spunta un suo vecchio post

Francesco Zampaglione (fratello di Federico, leader dei Tiromancino) che è stato tastierista del gruppo dal 1995 al 2015 è stato arrestato per rapina a mano armata.

L’uomo, come riportato da Il Messaggero, sarebbe entrato in un banca sulla circonvallazione Gianicolense a volto scoperto e con una pistola in mano (che si è poi scoperta essere finta) chiedendo dei soldi. La polizia lo ha arrestato poco dopo mentre cercava di scappare con i contati e lo ha portato nel carcere di Regina Coeli a Roma.

E dire che qualche mese fa l’aveva annunciato… è stato di parola.