Tiziano Ferro: ascolta il nuovo album Accetto Miracoli

Dopo i primi due singoli rilasciati in questi mesi, Tiziano Ferro oggi ha pubblicato il suo album Accetto Miracoli. Dopo qualche ascolto mi pare palese che in questo disco non ci sia nemmeno mezza hit alla ‘Sere Nere’, ‘Potremmo Ritornare’ o ‘Ti Scatterò una Foto‘.

Non ci saranno le ballate spacca classifica, ma Accetto Miracoli ha diversi pezzi davvero belli al suo interno, uno tra tutti: ‘In Mezzo a Questo Inverno‘.

I miei top e flop dell’album.

👍 Amici Per Errore, Balla Per Me, In Mezzo a Questo Inverno, Accetto Miracoli

👎 Come Farebbe Un Uomo, Il Destino di chi Visse Per Amare, Un Uomo Pop

Tiziano Ferro: Accetto Miracoli – la tracklist

Vai Ad Amarti

Amici Per Errore

Balla Per Me (feat. Jovanotti)

In Mezzo A Questo Inverno

Come Farebbe Un Uomo

Seconda Pelle

Il Destino Di Chi Visse Per Amare

Le 3 parole sono 2

Un uomo pop

Casa a Natale

Buona (Cattiva) Sorte

Accetto Miracoli