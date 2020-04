Tiziano Ferro fa un appello in Rai e scatena una grassa polemica (VIDEO)

Ieri sera Tiziano Ferro è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il cantante di Accetto Miracoli ha fatto un appello al governo ed ha chiesto che sia fatta più chiarezza su quando sarà possibile tornare a fare concerti.

“La verità è che non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo arrivano fino al 3 maggio. Però io veramente ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga e prenda una posizione per noi. In queste settimane il mondo della musica ha veramente fatto vedere di cosa è capace, abbiamo raccolto quasi 8 milioni con ‘Musica che unisce’. Però anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e di riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi. Io parlo per il mio. Faremo ancora e abbiamo sempre fatto tanto e lo faremo ancora per le situazioni di crisi, non solo a livello di intrattenimento e di umore, ma anche a livello economico. Abbiamo donato personalmente e abbiamo raccolto, si viene da noi musicisti per una richiesta d’aiuto e noi lo facciamo sempre volentieri, ma in questo momento abbiamo bisogno di una risposta. Non per me, ma per chi ancora oggi compra biglietti. Quasi mezzo milione di fan che hanno comprato quelli dei miei concerti. Vogliamo sapere se quest’estate potremo fare o meno i concerti”.

L’appello di Tizianone però ha scatenato una grossa polemica sui social. Ferro è stato duramente attaccato per il suo appello su Rai Due.

Io però credo che in molti non abbiano capito l’intervento del cantante, che non ha assolutamente detto che vuole tornare al più presto ad esibirsi negli stati, ma che ha chiesto solo una risposta dall’alto, anche un “no stai fermo per 2 anni“. In ogni caso mi pare quasi ovvio che nei prossimi mesi non ci saranno stadi pieni per nessun tipo di show.

Che delusione #tizianoferro il tour lo devi annullare,

non devi avere la conferma del governo Pensi che io abbia il coraggio di entrare in uno stadio con 60.000 persone 🤦‍♂️#CTCF — Angelo (@Angelo58542230) April 12, 2020

È un po’ di tempo che Tiziano Ferro è una delusione.

Noi siamo chiusi in casa da due mesi, muoiono in tanti nel mio paese, amici, vicini, conoscenti e il suo problema sono i concerti.

Annullali e pensa che ci sono problemi più seri.#CTCF — Susanna Sim (@SusannaSi) April 12, 2020

Tiziano Ferro vuole risposte dal Governo. Qua sta il bordello ma Tiziano vuole risposte sui suoi concerti.

Ti rispondo io, Tizià non si fanno i concerti quest’anno, mettiti l’anima in pace e stop dimentica. #CTCF — Alessandro Piemontese (@ale_piemontese) April 12, 2020