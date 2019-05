Tiziano Ferro è tornato con un nuovo singolo: Buona Cattiva Sorte – AUDIO

Non solo Baby K, oggi è tornato anche Tiziano Ferro, con Buona Cattiva Sorte, un singolo prodotto da Timbaland. Il cantante ha dichiarato che questo pezzo per lui rappresenta una rinascita e che è un assaggio di quello che sarà il disco (in uscita il 22 novembre).

“A livello musicale mi ci riconosco. Il marchio di Timbaland si sente, questa è stata la prima traccia realizzata insieme e lui ha esordito dicendo che non avrebbe voluto riscrivere niente delle mie canzoni, ma semplicemente rivestirle. Ed è stato magnifico lasciarlo lavorare su una mia canzone e vederla diventare un’altra cosa. L’idea che questo sia il mio biglietto da visita per ricominciare il mio percorso con un nuovo disco è molto eccitante, soddisfa allo stesso tempo la mia voglia di cambiare, ma anche il mio bisogno di rimanere somigliante a me stesso. Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

Lo ammetto, questo pezzo mi ha spiazzato. Al primo ascolto ero più o meno così…

La seconda volta, la base di Timbaland iniziava a prendermi (quanto mi manca questo sound sfruttato dalle puttanpop fino a 10 anni fa), ma continuava a non convincermi Tiziano…

Eccomi adesso…



Tiziano ferro – Buona Cattiva Sorte (testo)

Hai gli occhi di tuo padre

la bocca di tua padre

sul tuo viso loro due stanno ancora insieme

ti ha distrutto l’amore

è il mio stesso veleno

26 lettere ed ancora non ci chiamiamo

è un dolore di lusso il tuo

scritto di inchiostro nero

getti sopra i vetri se non ti piace ciò che vedi

non preoccuparti amore mio (come on)

esisti tu, esisto solo io

ci rineggano e gli lapiano e noi con quelle pietre

costruiremo una parete

nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

nella buona, cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà nananan nanana

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà nananan nanana

nananan nanana (fino alla morte finirà nanana)

e ora baciami forte

tra i dipinti al museo

mentre urli sei cambiato e rispondo non è vero

è un amore di lusso lì

scritto pure di lacrime

e dall’ossessione per il sapore del dolore

tu vuoi scegliere per mestiere

e diventare il mio carceriere

non capisco qual è il trucco ma capisco qual è il piano

controllare da lontano

nella buona cattiva sorte

io l’amero io l’amerò fino alla morte

nella buona cattiva sorte

io l’amero io l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà nananan nanana

nananan nanana

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà nananan nanana

baciami fino a quando vuoi

baciami come l’avessimo inventato noi

prendi me con ogni mia ferita

prendi me come per tutta la vita

nella buona cattiva sorte

io l’amerò l’amerò fino alla morte

nella buona cattiva sorte

io l’amerò l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà nanananan

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà nanananana