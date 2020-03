Tiziano Ferro e Laura Pausini duettano live su Instagram (VIDEO)

In questi giorni di quarantena gli italiani hanno dimostrato di essere uno dei popoli con più fantasia al mondo. Anche i vip hanno fatto i famosi flash mob sui balconi, ma anche moltissime live sui social. Oggi è stato il turno di Laura Pausini e Tiziano Ferro, che hanno regalato ai loro follower un bellissimo duetto. I due cantanti italiani più famosi nel mondo si sono collegati su Instagram e hanno duettato sulle note di quel capolavoro che è Non Me Lo So Spiegare. Lui negli Stati Uniti, lei in Italia, ma grazie alla tecnologia siamo riusciti ad ascoltare queste due bellissime voci insieme.

Adesso speriamo che le nostre puttanpop prendano ad esempio i cantanti italiani. Immaginate un duetto live di Lady Gaga e Madonna?

Laura Pausini e Tiziano Ferro: la live su Instagram (il video).

Visualizza questo post su Instagram Che meraviglia 😍 Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 17 Mar 2020 alle ore 10:25 PDT

Cose belle con Laura e Tiziano che duettano a distanza Italia/USA. Uno dei piccoli “miracoli” positivi di questo periodo così difficile e oscuro. La musica non si ferma #IoRestoACasa pic.twitter.com/RbO0SGNdBa — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 17, 2020

Laura e Tiziano che cantano dopo aver studiato minimamente come poter superare l’ostacolo del ritardo che si sente essendo in videochiamata 🥺🥺🥺 li amo moltissimo sempre di più — nina / was @atwellbrochu (@hollobeals) March 17, 2020

Mi sono commossa. Vederli di nuovo insieme dopo 11 anni è stato bellissimo. Tiziano e Laura insieme mi riportano a momenti meravigliosi della mia infanzia. ❤ #LauraTizianoIG — ~kitri🌹 (@Dubhe_HP) March 17, 2020

Che emozione rivederli insieme, in una diretta Instagram, piena di risate e momenti emozionanti ❤️

Spero solo che non l’abbia cancellata 😅#LauraTiziano #nonmelosospiegare #iorestoacasa @LauraPausini @TizianoFerro pic.twitter.com/jXHsR6tZ4X — Manuel De Sanctis  (@ManuelPau_84) March 17, 2020