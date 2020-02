Tiziano Ferro fa una battuta (mal riuscita) su Fiorello: la sua reazione e la risposta di Amadeus

Ieri sera all’una di notte durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Tiziano Ferro – entrato in ritardo in seguito di un monologo eccessivamente lungo di Fiorello – ha detto divertito ad Amadeus: “E’ l’una Amadeus, potemo fa qualcosa domani? Hashtag Fiorello statte zitto!“.

Ecco il video:

Oggi, interrogato sulla questione, Fiorello ha finto di non saperne niente, mentre Amadeus ha risposto (via Blogo):

“Lancerei l’hashtag #FioreParlaQuantoVuoi, io penso sempre positivo, cerco di trovare il lato buono delle persone: l’ho considerata una battuta, magari non venuta benissimo, ma all’una di notte magari le battute possono essere meno brillanti”. C’è la consapevolezza da parte di tutti, e Tiziano è un artista intelligente, che Fiorello illumina l’intero festival. Fiore oggi è andato a giocare a tennis, a Bordighera, aveva la sveglia presto, non l’ho ancora sentito. Credo che si sentiranno Tiziano e Fiorello, ma non ne farei un caso. Lavoriamo dall’inizio tutti insieme per il bene del festival e tutti insieme, con lo stesso entusiasmo e la stessa amicizia, dobbiamo arrivare a sabato. Mi assumo la responsabilità di aver programmato così tardi Tiziano, la stanchezza fa brutti scherzi”.