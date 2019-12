Tiziano Ferro parla del marito e si commuove a Domenica In

Oggi pomeriggio Tiziano Ferro è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Il cantante di Accetto Miracoli ha parlato di suo marito e della romantica proposta di matrimonio ricevuta da Victor. Mentre raccontava questo episodio, Tiziano si è commosso.

“Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma quel momento, rimarrà con me per sempre. La sua proposta di matrimonio è stata una vera sorpresa.

Su una tazza ha fatto incidere ‘Mi vuoi sposare?’. Io non ho avuto tempo di realizzare, che lui si era già messo in ginocchio. Sono rimasto davvero senza parole.

Mi ha dato un momento vero, semplice, che non avevo dai vecchi Natali, quelli da bambino. Quando aspettavi Babbo Natale e lui ti portava esattamente le cose che desideravi. È stato un momento genuino che ricorderò per sempre”, ha ammesso in lacrime Tiziano Ferro a Domenica In. E sull’importanza del matrimonio per i gay il cantante ha osservato: “L’uomo ha sempre celebrato l’amore, fin dalla preistoria, ancora prima delle nascita delle religioni. È qualcosa di istintivo, bello da fare”.