Tiziano Ferro parla del Festival di Sanremo 2020 e non esclude di esserci

Tiziano Ferro sarà il co-conduttore del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus? Il rumor – lanciato da Il Messaggero una settimana fa – è stato riportato da tutti i siti internet giungendo alle orecchie anche del diretto interessato.

“Se il conduttore non fa i nomi – scrive Il Messaggero – potevamo noi lasciare ‘blindatissima’ questa rivelazione del padrone di casa del prossimo Festival della Canzone Italiana? Certo che no! Siamo, dunque, in grado di svelarvi il nome dell’uomo che si vorrebbe portare nella cittadina ligure il prossimo febbraio: Amadeus è in trattative nientepopodimeno che con… Tiziano Ferro.”