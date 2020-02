Tiziano Ferro mortificato chiede scusa a Fiorello

Fiorello pare non abbia gradito la battuta di Ferro e per questo motivo quel tesoro di Tiziano gli ha scritto un biglietto di scuse.

“Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto.

Oggi Fiorello non c’era, quindi glie l’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce”.