Tiziano Ferro non accetta le scuse di Fedez e torna ad attaccarlo

Lo scorso novembre durante la conferenza stampa di Accetto Miracoli Tiziano Ferro ha lanciato una pesante accusa contro Fedez. Il cantante di ‘In Mezzo a Questo Inverno’ ha parlato di bullismo e omofobia in merito a brano del rapper ‘Tutto il contrario’.

“Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. – si legge nel verso incriminato – Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”.

Fedez in quell’occasione si è subito scusato, ha poi spiegato quanto lui sia vicino alla comunità LGBT (e questo è verissimo) ed ha proposto al collega di dare vita insieme ad un progetto contro l’omofobia. Il giorno successivo a questo appello, Federico ha detto di non aver ricevuto risposta da Tizianone.

“Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull’accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l’ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo. – ha scritto Fedez su Instagram – Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta né privatamente né pubblicamente questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole: omofobo, bullo e omofobia. La canzone si intitola Tutto il Contrario ovvero scrivo tutto il contrario di ciò che penso e anche nel momento in cui l’ho scritta non ha mai voluto esserci un testo omofobo ma… tutto il contrario! Mi sono solo stupito di questo tempismo in cui parte una caccia alle streghe per un mio testo di 10 anni fa”.

Adesso però arriva una nuova dichiarazione di Ferro e sembra essere rivolta anche a Fedez. L’artista di Latina – intervistato dal Corriere della Sera – ha detto che certe scuse non bastano più e che non basta dire ‘l’ho fatto molto tempo fa‘.

“Il terreno sul quale i bulli e gli odiatori trovano spazio è sempre lo stesso. È lo stesso di 30 anni fa quando a scuola mi chiamavano con certe parole, mi spingevano fuori e queste scuse non bastano più. E le scuse sono sempre le stesse e sono: ‘L’ho fatto molto tempo fa’, ‘L’ha fatto anche lui’, ‘Ma stavo scherzando‘. Non va più bene, perché io sono stufo di vedere questa gente mettere l’ennesimo like o cuoricino al post che racconta la notizia di un ragazzo o di una ragazza che si sono tolti la vita per questi motivi. Le parole hanno un peso”.

Tiziano ha perfettamente ragione, ma non credo che Fedez possa rientrare nella categoria di bulli e omofobi. Anche perché nella canzone ‘Tutto il Contrario’ Fedez dice effettivamente tutto il contrario di quello che pensa davvero.

“Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing

Ora so che ha mangiato più würstel che crauti

E i politici italiani fanno il loro lavoro

Non mi piace Belen perché c’ha i denti a castoro

E ogni quadro di Picasso è un capolavoro

E non è vero che hanno ucciso Aldo Moro

Aveva solo la camicia sporca di pomodoro

Una volta ho avuto il ciclo mestruale

Credo in Gesù Cristo e in Babbo Natale

Pamela Prati per me non è rifatta

E guarda sono certo che la terra sia piatta

E come la maggior parte degli italiani

Non ho mai fatto uso di sostanze illegali”

In ‘Tutto il Contrario‘ però un errore c’è: Tiziano non ha fatto outing a nessuno, semmai ha fatto coming out.

Personalmente mi auguro che i due cantanti chiariscano e diano vita ad un bel progetto insieme. Anche perché di veri omofobi è piena l’Italia (anche nel mondo dello spettacolo e in politica) e dovremmo tutti combattere chi davvero ci discrimina in tv, sui giornali o in Parlamento.

