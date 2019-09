Tiziano Ferro: ascolta il nuovo singolo ‘Accetto Miracoli’

Dopo l’esperimento fatto con Buona Cattiva Sorte (che purtroppo non è entrata nella top 10 dei singoli più veduti in Italia), Tiziano Ferro è tornato con Accetto Miracoli. Se con il precedente singolo Tiziano ci aveva regalato le sonorità dance tipiche di Timbaland, con questo pezzo invece il cantante torna all’usato sicuro, fatto dalle ballate da cantare a squarciagola.

Già dal primo ascolto si capisce che il nuovo singolo non avrà grossi problemi in classifica e che potrebbe anche diventare un classico di Tizianone.

“Questa è una delle canzoni più belle e intime che io abbia mai scritto“, così Ferro ha descritto Accetto Miracoli.

Tiziano Ferro: Accetto Miracoli – il testo

non mi toccare perché ti odio

non cancellarmi perché ho bisogno

di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno

e riderò finché non passa, e ti capisco perché è la stessa

malinconia di quando tutto e niente resta

cosa ti lascio di me? E di te cosa prendo?

Prendo un tatuaggio, prendo quella sera

Prendo questa lacrima

e cosa mi lasci di te?

E di come tu cosa prendi?

scegli una canzone scegli il mio silenzio

Scelgo di non rivederti

nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata

fermo agli ostacoli

accetto miracoli

andiamo altrove e torneremo

non ti ho mai avuto

e tu nemmeno

non temi neanche e

io spero ti perdoni lui almeno

lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue

ti avevo avvisato, per l’ultima volta

e con questa sono due

nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata

di come l’hai lasciata

di come l’hai lasciata

e con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto

e nonostante tutto ora mi guardo

e poi mi chiedo dove vai

fermo agli ostacoli

accetto miracoli