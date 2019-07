Tiziano Ferro e Victor Allen sposi: ecco la prima foto ufficiale del matrimonio

Tiziano Ferro si è sposato ed il fortunato è Victor Allen, un cinquantenne di Los Angeles che il cantante ha conosciuto proprio negli Stati Uniti.

Tiziano e Victor stanno insieme da tre anni e dopo essersi sposati segretamente lo scorso giugno a Los Angeles, ieri si sono uniti civilmente anche a Sabaudia, città natale di Ferro.

La prima foto ufficiale del matrimonio di Sabaudia è stata pubblicata dal profilo Instagram di Vanity Fair:

“Salutate gli sposi 😍❤️💍 @tizianoferro e Victor Allen, insieme da 3 anni, si sono uniti civilmente a Sabaudia, nella casa del cantante (dopo essersi già segretamente sposati lo scorso 25 giugno a Los Angeles). Vi racconteremo tutto nel prossimo numero di Vanity Fair, in edicola da mercoledì, ma nel frattempo non ci resta che far loro le congratulazioni 🎉 📸 @umbimeschiniph”