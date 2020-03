Tiziano Ferro parla del marito Victor: “Mia mamma lo tratta come..”

Tiziano Ferro ieri pomeriggio ha tenuto una diretta su Instagram insieme a Laura Pausini e come sottolineato da Gay.it oltre a duettare sulle note di Non me lo so spiegare, il cantante ha parlato anche di suo marito Victor e della differenza fra cultura italiana e cultura americana.

“Mi son ritrovato qui in una casa con un giardino e tre scoiattoli, siamo stati fortunati. Rispetto a 20 anni fa, più impegnati, un po’ isterici, eravamo soli nel mondo, aver trovato delle persone che amiamo è un bel privilegio. Qui porto il mio pezzo di famiglia italiana, a Los Angeles. Il bello di una relazione è migliorarsi. Nel nostro caso, da una parte c’è l’estremo sentimento italiano, l’amore, sempre, intorno, quello nostro, delle mamme e delle nonne, invece gli americani sono più pragmatici. Hai 18 anni, devi andare al college e via di casa. Mediare le due cose mi piace”.

E ancora:

“Mia madre Victor lo tratta come se sia nato in quella casa, ed è una gioia infinita. Il sui piatto preferito, tra quelli che cucino io, è il pollo con i carciofi”.

Semplicemente meraviglioso.