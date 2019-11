Tiziano Ferro: ecco il video di In Mezzo A Questo Inverno

Dopo Buona Cattiva Sorte e Accetto Miracoli, Tiziano Ferro ha rilasciato il video di In Mezzo a Questo Invero, il terzo singolo estratto dal suo nuovo album uscito la scorsa settimana. Scelta azzeccatissima, questi a mio avviso sono tra i pezzi più belli del disco. Speriamo che in classifica riesca a fare di meglio dei precedenti singoli.

B!tches che ne pensate del brano e del video?

Tiziano Ferro: In Mezzo a Questo Inverno – il testo

Oggi si parla di te in tutto il mondo

E la gente ne sorride a festa

Oggi si parla soltanto di te nella mia testa

Minimizzo tanto non mi senti

Sempre il secondo, il primo

dei perdenti

Ho perso idee, fantasie, autocontrollo e

anche il tuo ultimo boh

C’eri tu, c’eri tu, c’eri tu

In mezzo a questo inverno

A dirmi meglio un minuto ma felice

che triste in eterno

Però per ora per caso o sfortuna

Adesso ho troppa paura

Sei sempre stato più forte tu

Mi chiedo come potrei esserlo io

Di più?

La vita segue, auguri a chi combatte

Io ora vado, una volta per tutte

Solo un giorno

Vivi tu per me per oggi

Perché io non torno

Dicevi da grande lo stesso problema

Ti sembrerà tanto ridicolo

Ma il giorno in cui sei volato via

È proprio come immaginavo da piccolo

C’eri tu, c’eri tu, c’eri tu

In mezzo a questo inverno

A dirmi meglio un minuto ma felice

che triste in eterno

Però per ora per caso o sfortuna

Adesso ho troppa paura

Sei sempre stato più forte tu

Mi chiedo come potrei esserlo io

Di più?

Rivoglio la felicità e ridere forte

all’improvviso

E non la voglio questa libertà e non sia fatta

la tua volontà

C’eri tu, c’eri tu, c’eri tu

In mezzo a questo inverno

A dirmi meglio un minuto ma di pace

che guerra in eterno

Però per ora per caso o sfortuna

Adesso ho troppa paura

Sei sempre stato più forte tu

Probabilmente dovrò esserlo io

Di più?

È USCITO IL VIDEO DI “IN MEZZO A QUESTO INVERNO” E TIZIANO NON CI HA AVVISATO!!!

CI VUOI FAR PRENDERE UN INFARTO?!?!?!??! NON SI FAAAAAA 😍#TizianoFerro #AccettoMiracoli #Inmezzoaquestoinverno pic.twitter.com/Sg4DRgtWTR — Marika (@Marika57492862) November 28, 2019