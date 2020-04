Together at Home: le esibizioni di Jennifer Lopez, Taylor Swift e Billie Eilish

Non solo Lady Gaga, Andrea Bocelli e Celine Dion, ieri sera al One World Together at Home si sono esibiti decine di artisti, tra cui tre stelle del pop. Jennifer Lopez ha stupito tutti con una bella versione di People di Barbra Streisand, Billie Eilish ha cantato Sunny, mentre Taylor Swift ha suonato una delle canzoni del suo ultimo album Lover. Il pezzo scelto da Taylor è Soon You’ll Get Better, un brano struggente che la popstar ha scritto per sua madre e la sua battaglia contro il cancro.

Ringraziamo la Germanotta per tutto questo.

Jennifer Lopez, Taylor Swift e Billie Eilish: le esibizioni al One World Together at Home