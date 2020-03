Tokyo 2020: rinviate le Olimpiadi a causa del CoronaVirus

Dopo giorni di incertezze e smentite, sembra ormai ufficiale che le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno rinviate (si sarebbero svolte dal 24 luglio al 9 agosto) . Poco fa una tv spagnola ha annunciato che il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) avrebbe deciso di rinviare i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020 a causa dell’emergenza del CoronaVirus. Sembra che nel testo che tra poco verrà diffuso in via ufficiale, non sia sia scritta la data in cui verranno riprogrammate le Olimpiadi, ma che dovrebbe essere comunicata a tutti entro la fine di aprile.

Secondo Sport Mediaset, sul rinvio avrebbe pesato il fatto di rischiare di organizzare dei giochi con l’assenza di diversi paesi, impegnati a combattere questa tremenda pandemia.

+++ In Spagna annunciano: “Il Cio ha deciso il rinvio dell’Olimpiade di #Tokyo2020” +++ #SportMediaset — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) March 22, 2020

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità del rinvio di #Tokyo2020. Anche le Olimpiadi possono attendere.#COVIDー19 #coronavirus — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) March 22, 2020