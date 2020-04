Da Tokyo de “La Casa di Carta” a Miranda del “Diavolo Veste Prada”: Pamela Prati imita tutti su TikTok

Pamela Prati – ad un anno esatto dall’affaire Mark Caltagirone – si è reinventata TikToker e proprio sul suo profilo Tik Tok in cui si definisce un Artista e vanta ben 500 followers, imita in perfetti (se lallero) lip sync scene cult del cinema e delle serie tv.

In pochi giorni ha vestito i panni di Miranda Priestly in un monologo contro Andrea Sachs in Il Diavolo Veste Prada, quelli di Tokyo ne La Casa di Carta ed infine anche quelli di Grace Adler di Will & Grace.

Troppo trash, la amo.

Ecco i video: