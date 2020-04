Tom Daley nei guai: circola un video in cui tradisce il marito con un 16enne famoso

Tom Daley è finito nuovamente nei guai ed anche questa volta a tradirlo sarebbe stato un contenuto multimediale (più precisamente un video) che girerebbe online.

Se un paio di anni fa trapelarono sul web numerose foto ed altrettanti pseudo amanti con cui il tuffatore – pare – si fosse divertito online, oggi ha iniziato a circolare un video che lo vedrebbe baciarsi con un suo collega di 16 anni.

A raccontare il fatto è stato Perez Hilton a cui è stato inviato il video incriminato.

Secondo il racconto del blogger il bacio fra i due sarebbe avvenuto (probabilmente per gioco, essendo entrambi ubriachi) tempo fa in Gran Bretagna.

“Qualcuno mi ha appena inviato un video del tuffatore olimpionico Tom Daley in cui si bacia con un noto tuffatore e tiktoker di 16 anni. Tom ha 25 anni, è sposato con il premio Oscar Dustin Lance Black ed ha un figlio. Sono scioccato. Non sarei sorpreso se il video uscisse in rete. Io però non lo condividerò!”

Perez Hilton ha poi aggiunto:

Perez Hilton ha anche fatto il nome del tiktoker famoso con cui avrebbe limonato Tom Daley (salvo poi rimuovere tutto): si tratterebbe di Tyler Downs.

.@ThePerezHilton says he’s in talks with his lawyer in regards to a video of Olympic medal winner #TomDaley making out with 16-year-old TikTok star and diver #TylerDowns:

“Making sure I do my duty to get it into the hands of authorities” pic.twitter.com/eMgaVmdRoO

— Pop Crave (@PopCrave) April 22, 2020