Tom Daley e il filmato in cui bacia un ragazzo di 16 anni: ecco la verità e i retroscena di Perez (VIDEO)

Stamani Perez Hilton ha scatenato un putiferio quando ha annunciato di essere in possesso di un video in cui Tom Daley limona con un 16enne famoso. Su Twitter il tuffatore britannico in pochi minuti si è preso del “pedofilo” da decine di utenti che nemmeno avevano visto la clip. Poco fa il noto blogger americano è tornato all’attacco mostrando alcuni fotogrammi di questo filmato e raccontando quello che si vede nel video.

“Un uomo di 25 anni dovrebbe baciare un ragazzo di 16, forse 15? So che dubitate di quello che dico, ma io ho le prove e ve le mostrerò. Devo misurare bene le parole perché rischio. Non sto dicendo che loro hanno una relazione aperta, anche se probabilmente ce l’hanno. Io però torno al punto: un uomo sposato di 26 anni è normale che baci un ragazzino? Io ho questo video in cui Tom è insieme a questo tuffatore 16enne ad un party in un hotel. Ho sentito che potrebbe esserci stato dell’alcol, quindi un 16enne che potrebbe essere stato ubriaco ha baciato un 26enne. L’età legale per bene in UK non è 16 anni. Io stamani ho sbagliato a are il nome del ragazzino e non lo farò ancora, anche perché forse era ubriaco e perché è minorenne. Ci sono varie ragioni per cui non pubblico il video e tra queste c’è il fatto che non voglio essere denunciato. Adesso vi svelo come funziona tra i ricchi.Tom Daley e il marito dopo questo scandalo potrebbero aver fatto un accordo con il 16enne per comprare la clip. Così chi la diffonde avrà infranto la legge sul copyright. Io però posso mostrarvi dei fotogrammi di questo filmato e si vede benissimo che si tratta di Tom Daley.

La realtà però è ben diversa, il video incriminato sta circolando su Tik Tok e Twitter e onestamente quello che racconta Perez Hilton non corrisponde proprio al vero. Il bacio in questione è a stampo e dura al massimo 2 secondi. Le facce di Tom e del ragazzo sono chiaramente imbarazzate, come se i due avessero appena partecipato al ‘gioco della bottiglia’

Non sto dicendo che Tom sia un santo, in passato infatti è finito on line un video privato in cui si mostra in mutande e delle foto “molto particolari”, ma questa volta c’è solo un bacio a stampo tra colleghi durante una festa.

Should a 25 y.o. man be kissing a 16 y.o. boy?? Talking the #TomDaley news I broke – as well as showing you guys PROOF of the video of him and the TikTok star! Was #MichaelJackson really into women? Sad news for #LadyGaGa ! And MORE! Watch in full HERE: https://t.co/mgThg8b0WS pic.twitter.com/6t1dDY0bhF

Why is @PerezHilton insinuating Tom Daley is a pedophile, because he kissed a 16 year old boy on the lips.

He’s assuming to know the situation and get someone in shit.

I met my best friend when he was 15 and I was 23, I definitely held and kissed him like that.

Vile man! 🖕🏻 pic.twitter.com/IN56v9hYRy

— The Orange Frog 🐸 (@Theorangefrog86) April 23, 2020