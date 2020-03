Tom Hanks e sua moglie hanno il CoronaVirus: il messaggio dell’attore

Dopo l’annuncio del segretario del PD, di Nicola Porro e anche del calciatore Daniele Rugani, ieri notte anche Tom Hanks ha confessato a tutti di essere positivo al CoronaVirus. L’attore americano si trova in Australia ed ha usato Instagram per fare sapere ai suoi follower di aver contratto il COVID 19.

“Ciao gente. Rita e io siamo qui in Australia. Ci siamo sentiti un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva anche dei brividi che andavano e venivano. Avevamo anche la febbre. Per fare le cose bene, come è necessario nel mondo in questo momento, ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus e il risultato è stato positivo.

Bene ora, ma cosa faremo dopo? I medici ci hanno dato dei protocolli che devono essere seguiti. Saremo osservati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Vedremo cosa accadrà giorno per giorno. Vi terremo aggiornati

Prendetevi cura di voi stessi!”