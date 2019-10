Tommaso Paradiso confessa il vero motivo per cui ha lasciato i TheGiornalisti

L’annuncio dell’addio di Tommaso Paradiso ai TheGiornalisti ha scosso il mondo della musica italiana. Adesso il cantante ha svelato il motivo della sua decisione in un’intervista rilasciata al programma ‘Deejay chiama Italia’, in onda su Radio Deejay. Paradiso ha dichiarato che l’armonia sul palco era quella di sempre, i problemi erano dietro le quinte, sembra che per la band sia stato un anno difficile e che le discussioni si siano trascinate fino a portare alla rottura definitiva.

“Il reale motivo? Noi in realtà il feeling sul palco lo avevamo. Ma è stato un anno difficilissimo che ha portato strascichi che si sono sempre più amplificati fino a che la rottura è stata qualcosa di fisiologico e normale. – ha continuato Tommaso Paradiso – Se fosse andata avanti sarebbe stato ancora peggio. Non lo potevamo fare prima del Circo Massimo, perché volevamo chiudere in bellezza. Marco Primavera disse pacificamente uno o due anni fa: ‘Tommaso questa da anni non è più una band’. Mi ha fatto riflettere. Mi disse: ‘Se le cose devono stare così, è meglio che ti chiami con il tuo nome e il tuo cognome’. Ho preso la palla al balzo.

Se non avessi detto nulla, Tommaso Paradiso sarebbe diventato un side-project dei ‘TheGiornalisti’. Invece, per me quella band non esiste più. L’ho detto sui social perché è un veicolo di informazione molto rapido e diretto. Scrivo io e non viene filtrato da una testata o da un giornalista. Poi non ho più replicato perché avrei alimentato delle stupide e volgari polemiche. Una volta uscita la canzone, siamo andati oltre.”