Tommaso Paradiso, Non Avere Paura è il suo singolo di debutto da solista – audio

Tommaso Paradiso per il suo debutto da solista ha deciso di fare le cose in grande chiamando a rapporto il produttore Dardust, già artefice di moltissimi successi dei TheGiornalisti come Felicità Puttana e Riccione. Il nuovo brano, infatti, si chiama Non Avere Paura e si preannuncia essere il nuovo tormentone autunnale supportato anche da Baby, la serie italiana di Netflix che l’ha usata come colonna sonora.

Non Avere Paura di Tommaso Paradiso uscirà ufficialmente il prossimo 25 settembre su tutte le piattaforme digitali (iTunes, Spotify, Apple Music…) e dal 27 settembre in radio. Il brano è stato scritto a due mani da Tommaso ed è stato prodotto – come già anticipato – da Dardust (qualche mese fa finito sul settimanale Chi come presunto fidanzato di Mahmood).

La seconda stagione di Baby (di cui preferisco non parlarne perché voglio molto bene a Netflix) uscirà sulla piattaforma streaming il prossimo 18 ottobre e fra le new entry ci sarà Max Tortora. Insomma, sento già odore di trash.

🔊Non avere paura – Tommaso Paradiso aka il suono del nostro cuore che batte. — Netflix Italia (@NetflixIT) September 20, 2019

Non Avere Paura si aggiunge così alla lista di canzoni scritte da Tommaso Paradiso, nonostante gli altri componenti dei TheGiornalisti non sembrerebbero essere totalmente d’accordo…