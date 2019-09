Tommaso Paradiso solista, online la preview del suo primo singolo (VIDEO)

Sono passati solo tre giorni da quando Tommaso Paradiso con un lungo post su Instagram ha annunciato il suo addio ai TheGiornalisti (che ora starebbero cercando il suo sostituto) e proprio qualche ora fa il profilo ufficiale del settimanale Chi ha pubblicato su Instagram una ricca anteprima di quello che è a tutti gli effetti il singolo di debutto della sua carriera solista.

Un singolo inciso come colonna sonora della seconda stagione di Baby, che uscirà su Netflix il prossimo 18 ottobre.

Eccolo:

La prima stagione di Baby (che preferisco non commentare perché voglio molto bene a Netflix) aveva già reso omaggio a Tommaso Paradiso con questa scena in cui la protagonista canta Da Sola / In The Night, storico singolo dei TheGiornalisti.

Ora avete capito perché preferisco non commentare Baby?

Ecco.