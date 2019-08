Tommaso Zorzi aggredito per strada da un’omofoba – il video

La follia, l’ignoranza e l’omofobia non hanno confini ed ovviamente anche la civilissima Milano è piena di personaggi ignobili. Ieri pomeriggio Tommaso Zorzi stava passeggiando in centro, quando una donna – dopo averlo insultati dandogli del fr**io – gli ha tirato una borsettata.

“Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del fr*cio. Ho avuto la prontezza di riprenderla e ho tanta voglia di farle fare una bella figura di m*rda.”

Tommaso Zorzi fortunatamente non è finito in ospedale come altri ragazzi vittime di aggressioni omofobe, ma non significa che questo caso sia meno grave. Cerchiamo di scrollarci di dosso l’abitudine nel vedere e sentire risatine, occhiate di disgusto o leggere quotidianamente di ragazzi gay picchiati o insultati. Per un attimo pensiamo a quanto sia folle l’idea che un essere umano alzi le mani e inveisca contro un altra persona (che non conosce e che non gli ha fatto del male), solo perché è omosessuale, nero, ebreo o rom. Provate a pensarci, questa non è solo ignoranza, è cattiveria, è il male. Questi soggetti vanno curati. Mi auguro solo che la signora in questione venga riconosciuta e vengano presi provvedimenti (anche se ad oggi non esiste una legge contro l’omofobia e quindi le farebbero ben poco).