Tommaso Zorzi: il fidanzamento con Armando Condemi era finto, ma le cose non sono andate come previsto

La scorsa settimana Tommaso Zorzi ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Armando Condemi. Le reazioni del web sono state diversissime, in pochi minuti sono nate centinaia di shipper della coppia, qualcuno ha gridato al business, altri invece hanno fatto gli auguri al re dei mai una gioia.

“Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. – ha scritto Tommaso su Instagram – È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”.

In realtà era una montatura organizzata ad arte. Era tutto studiato, dalla scelta del fidanzato fake, al primo post, fino alla foto del bacio.

“Oggi ci siamo visti senza telecamere e mi piace di brutto. Mi sento un imbecille, mi piace tanto. Ci siamo baciati davvero. Ho sentito quella cosa che quando la senti è lei. Sto impazzendo mi sembra di vivere un film. Mi sono preso una cotta per il mio finto fidanzato. Penso anche che lui si sia preso una cotta per me. Non stavo così da una cifra. Ho le farfalle nello stomaco. […] Adesso mi fa strano tutta questa situazione. Non so come comportarmi, mi piace sul serio. […] Alla fine ci siamo piaciuti davvero con la persona scelta per fare il finto fidanzamento”.