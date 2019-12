Tommaso Zorzi si è fidanzato con Armando Condemi

Tommaso Zorzi si è fidanzato e no, questa volta il suo nuovo ragazzo non fa segretamente l’attore a luci rosse.

Ad annunciare il fidanzamento è stato proprio il volto di Riccanza su Instagram con tanto di foto con un tenero bacio: “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”.

Il fidanzato si chiama Armando Condemi, è più grande di lui ed a giudicare dalle foto che pubblica sui social è un appassionato di moda, tatuaggi ed ovviamente palestra.

Armando Condemi: ecco chi è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram morning london Un post condiviso da Armando Condemi (@wonder_armo) in data: 31 Ott 2019 alle ore 3:10 PDT

Visualizza questo post su Instagram look at the panorama #london #morningsunshine Un post condiviso da Armando Condemi (@wonder_armo) in data: 30 Ott 2019 alle ore 2:32 PDT