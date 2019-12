Tommaso Zorzi svela perché ha cercato un finto fidanzato e racconta una grossa figuraccia che ha fatto

La scorsa settimana Tommaso Zorzi ha ammesso di aver costruito ad arte una storia d’amore fake, ma ha anche aggiunto di essersi innamorato del suo Mark Caltagirone (che però esiste ed è pure belloccio).

“Oggi ci siamo visti senza telecamere e mi piace di brutto. Mi sento un imbecille, mi piace tanto. Ci siamo baciati davvero. Ho sentito quella cosa che quando la senti è lei. Sto impazzendo mi sembra di vivere un film. Mi sono preso una cotta per il mio finto fidanzato. Penso anche che lui si sia preso una cotta per me. Non stavo così da una cifra. Ho le farfalle nello stomaco”.

C’è chi ha ironizzato sulla vicenda, chi ha accusato Zorzi di voler fare business e chi ha iniziato a shippare la neo coppia. Molti però si sono chiesti come mai l’influencer abbia deciso di creare un fidanzamento farlocco. Ieri Tommaso ha svelato la verità in una serie di stories.

“Volevo parlarvi dei due video che ho pubblicato sulla storia. Chi mi conosce lo sa, è tutto vero, sono stato il più onesto possibile. Era partito tutto come un’analisi per capire come mai la gente fa così. Poi ci sono cascato e quindi ora sta proseguendo bene la cosa. Siamo rimasti primi in tendenza su Twitter per 12 ore. Grazie. Grazie anche agli hater”.

Quindi era una prova per capire come mai la gente inventa fidanzati e storie d’amore…



Tommaso Zorzi e la sua figuraccia in un ristorante.

“Sabato eravamo a cena in un ristorante. Il padrone del locale mi dice ‘mia figlia è al piano di sotto che festeggia il compleanno, potresti portarle la torta? Guarda che impazzirà’.

Io le porto la torta, la figlia mi guarda e mi fa ‘ma chi ca**o è questo?’

Trovarti in una sala piena di gente che non sa chi tu sia, quando sei stato venduto come la sorpresa della festa sarà un highlight della mia carriera”.

Tommaso Zorzi ha la mia stessa capacità di innamorarsi in 20 secondi.

