Tony Effe offende Arianna Cirrincione e interviene Andrea Cerioli

Catfight trash in corso tra Tony Effe della Dark Polo Gang e Arianna Cirrincione. Il rapper ha accusato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di aver copiato il nome del suo cane.

Arianna ha subito replicato all’accusa di Tony Effe.

Non contento, questo tizio è tornato ad attaccare la Cirrincione.

“Allora ragà ho dovuto cancellare il post perché la tipa in tre secondi è tipo diventata famosa. Comunque io dico ma che c’hai in testa la cenere che ti compri il cane come il mio e lo chiami proprio Cookie? Ma sei stupida proprio? Non capisco, spiegatemi se questa tipa ha la cenere in testa con la m*erda! Mah! Il next level è un pischelletto dark che si fa la plastica facciale come la mia, perché i capelli me li hanno copiati, i vestiti me li hanno copiati, i tatuaggi pure, la musica pure, il cane e il nome del cane anche! Manca solo la plastica facciale! Purtroppo la gente non ha personalità.”