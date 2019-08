La nostra Dea Pagana è una Top Class – la catfight trash con Deianira Marzano che dovete assolutamente recuperare

In queste ultime due settimane ho fatto una lunga vacanza statunitense e molti di voi se ne sono accorti a causa di una riduzione di articoli, ma per fortuna ora sono in Italia e sono già tornato operativo come prima di partire. Per questo motivo, purtroppo, mi sono perso qualche giorno fa una catfight trash fra Antonella Mosetti e Deianira Marzano con quest’ultima che ha accusato la prima di aver messo un like su Instagram ad un post contro Barbara d’Urso.

Il post di Deianira Marzano è stato notato anche da Antonella Mosetti (la nostra amatissima Dea Pagana) che su Instagram le ha “date” di santa ragione a Deianira Marzano al grido di “stai al tuo posto altrimenti ti sposto io”.



Ovviamente la risposta di Deianira Marzano alla Top Class non è tardata ad arrivare: