Che sia per parlare di makeup, di cucina, di bellezza o di moda, i social network sono diventati la piattaforma privilegiata per far sentire la propria voce. Instagram in particolare, con la possibilità di realizzare Stories e con la neonata Instagram TV (per video più lunghi) è una piattaforma che ha molto da dare. Non a caso è sotto la lente d’ingrandimento delle aziende, che intuendone le potenzialità, hanno deciso di sfruttarla a fondo. Ormai è all’ordine del giorno imbattersi in collaborazioni, sponsorizzazioni, partnership e vere e proprie pubblicità, fatte ovviamente da profili molto seguiti e amati, soprattutto dal pubblico più giovane. Gli influencer dettano legge, a seguirli c’è una platea immensa, in alcuni casi si parla di milioni di follower.

E vedere la propria influencer preferita consigliare un prodotto o sponsorizzarne un altro, certamente conferisce un valore aggiunto al prodotto stesso. Diventa immediatamente più appetibile agli occhi del potenziale acquirente. “La” propria influencer preferita: l’articolo femminile non è un caso. Dando un’occhiata alla classifica dei profili Instagram con più interazioni è facile accorgersi che le prime posizioni sono monopolizzate da donne.

Top Influencer Italia: la classifica

Secondo l’ultima classifica stilata dalla società internazionale Storyclash, questi sono i profili che hanno registrato più interazioni social (Youtube, Facebook e Instagram) nel mese di agosto.

Chiara Ferragni – 50.091.838 Fatto in casa da Benedetta – 5.570.763 Beatrice Valli – 3.147.735 Camihawke – 2.917.551 Adriana Spink – 588.435 Martina Luchena 554.973 Selvaggia Lucarelli – 514.928

E non c’è la vulcanologa?



E nemmeno Belen?



Chiara Ferragni

Svetta al primo posto in classifica Chiara Ferragni, ideatrice del marchio The Blonde Salad e moglie del rapper Fedez. Ogni suo post sponsorizzato su Instagram viene pagato 12mila dollari. Infatti è al sesto posto nella classifica stilata da Blogmeter (azienda di social media intelligence) degli influencer più pagati di Instagram. Lei è l’unica italiana presente. Al primo posto con ben 18mila dollari per ogni post sponsorizzato, la beauty influencer Huda Kattan.

Fatto in casa da Benedetta

Si tratta dell’account social di Benedetta Rossi, le cui ricette hanno fatto in brevissimo tempo il giro della rete. Il settore food va molto torte sui social e gli chef, complici anche i programmi televisivi, sono molto seguiti. La food blogger (proprietaria di un agriturismo nelle Marche) ha anche un programma tutto suo: Fatto in casa per voi.

Beatrice Valli

Il suo profilo Istangram conta 2 milioni 200 mila followers. La modella è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, programma che in effetti ha sfornato diversi talenti social. All’interno del dating show ha conosciuto il suo attuale compagno, Marco Fantini.