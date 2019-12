Top Nine Instagram 2019: come rivedere i propri scatti più belli dell’anno

Un nuovo anno volge al termine e inevitabilmente la testa si affolla di pensieri, bilanci. Quello che è stato fatto, quello che non è stato portato a termine, persone che ci hanno lasciato, nuove esperienze fatte. I dodici mesi trascorsi hanno lasciato il loro segno, non solo in termini di ricordi ed emozioni, ma anche in termini social. Sotto forma di tracce su Instagram, ad esempio. Da gennaio ad oggi abbiamo immortalato i momenti più belli: lauree, vacanze, feste con gli amici, ricorrenze speciali in famiglia. E li abbiamo condivisi in rete.

Per questo anche stavolta la popolare app offre agli utenti, come gli anni precedenti, la possibilità di rivedere ciò che è stato pubblicato. E non solo. Anche di scoprire anche quali sono stati i post maggiormente graditi, in termini di like. Esattamente a questo serve il Top Nine Instagram 2019.

Astenersi emotivi e nostalgici!

Top Nine Instagram 2019: come farlo

Il Top Nine Instagram spopola sul social a dicembre, quando tutti sono curiosi di fare un viaggio nei dodici mesi trascorsi e ripercorrere ciò che è stato pubblicato. La curiosità maggiore è scoprire quali foto hanno ottenuto più like. La pagina che si occupa di realizzare la fatidica griglia è topnine.co, attraverso un software automatico molto semplice da utilizzare, che non richiede alcuna installazione, perché pesca automaticamente le foto dal profilo Instagram. Una volta inserito il proprio nickname e la propria mail, viene generata una foto nel classico formato quadrato di Instagram che mostra le 9 foto che nel 2019 hanno avuto più successo social. Viene infatti riportato il numero totali di like ricevuti, la media per foto e anche i messaggi ricevuti. Ovviamente la foto potrà essere scaricata sul dispositivo e ricondivisa, sia su Instagram che altrove.

Si occupa di mostrare le foto più belle dell’anno anche Best Nine, un altro portale molto intuitivo da usare e ovviamente gratuito come il precedente, che però al momento sembra avere qualche problema nel caricamento delle immagini.

Star di Instagram

Fino a settembre 2019, le star di Instagram col maggior numero di follower erano, nell’ordine: Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Selena Gomez, Dwayne Johnson (The Rock), Kim Kardashian, Kylie Jenner, Beyoncé, Leo Messi e Neymar.

La classifica risulta leggermente diversa, in termini di like ai post. Stando a quanto riportato proprio da bestnine.org domina Selena Gomez coi suoi 79.785.592 like totali. A seguire i 67.625.962 del campione della Juventus, i 33.534.137 della moglie di Jay-Z, i 57.811.550 di Kylie Jenner.