Tour mondiali, i 20 cantanti che hanno incassato di più questo decennio: la classifica

Singoli, album, video musicali, canzoni italiane e artisti, poteva mancare quindi la classifica dei cantanti che in questo decennio hanno incassato di più con i loro tour?

Pollstar, la rivista di riferimento dell’industria della musica live, ha pubblicato la classifica dei cantanti che hanno incassato di più con i loro tour, nel periodo tra il 2010 e il 2019.

Gli U2 hanno superato il miliardo, i Rolling Stones e Ed Sheeran ci sono vicini, mentre Taylor Swift ha sfiorato i 900 milioni. Fuori da questa classifica la santa trinità del pop, Gaga, Madonna e Britney.

Madonna però potrebbe entrare in questa top 20, visto che le mancano “solo” 65 milioni per superare Bruno Mars e grazie agli incassi del Madame X Tour potrebbe farcela.

Thank you @SwaeLee for joining Madame ❌ last night to sing Crave With Me !! I Dont Think we should “Play” with this!!! 💃🏻🕺🏿🔥🔥🔥 #madamextheatre #thewiltern #crave pic.twitter.com/YGBMj4KRUp

— Madonna (@Madonna) November 26, 2019